Narin Güran'ın mezarı gelinliklerle kaplandı: Gelen fotoğraf çektiriyor Diyarbakır'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın son isteği gelinlik giymekti. Bunun üzerine Narin'in mezarını ziyarete gelenler, gelinlik getirmeye başladı. Mezar başına gelenlerin fotoğraf çektirmesi de dikkati çekti.

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Haber Merkezi

8 yaşındaki Narin Güran, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu...

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gün boyunca aranan Narin'in cansız bedeni, 19 gün sonra dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Narin Güran'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün, Tavşantepe'de toprağa verildi.

Narin'in toprağa verilmesinden sonra mezarı başına gelenler, gelinlik getirmeye ve fotoğraf çektirmeye başladı.

ANNESİ "SON İSTEĞİ" DEMİŞTİ

Narin'in kaybolmasından sonra konuşan annesi, kuzeninin düğünü olduğu için küçük kızının gelinlik giymek istediğini söylemiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Bunun üzerine dün Narin'in tabutunun üzerine gelinlik serildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİLMESİNE TEPKİ

Narin'in mezarı başına gelenlerin bazıları gelinliklik bırakırken, bazıları da fotoğraf çektiriyor. Küçük kızın mezarı başında fotoğraf çektirenlere tepki yağıyor. Sosyal medyada tepki gösterenler, işin şova döküldüğünü söyledi.

MEZARINA GELEN GELİNLİK BIRAKILIYOR

Narin'in Tavşantepe köyündeki mezara gelen ve Narin'e üzülenler, mezarı başına gelerek küçük kız için dua ediyor ve gelinlik getiriyor. Gelinlik getirenler mezarın başına bırakmaya başladı ve Narin'in mezarı gelinlikle kaplandı.