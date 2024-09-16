Narin Güran'ın mezarı yaptırıldı 8 yaşında Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın mezarı valilik tarafından yaptırılırken, ziyaretler ise devam ediyor.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna gitmek üzere ayrılan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

19 gün boyunca bölgeye gelen ekiplerin aradığı Narin'in cansız bedeni, dere kenarında çuval içerisinde bulundu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğüne ilişkin soruşturma sürerken minik kız, okulların açıldığı gün toprağa verildi.

Narin'in toprağa verilmesinin ardından da birçok kişi tarafından mezarının yaptırılması gündeme geldi.

MEZARININ YAPTIRILMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Narin'in cansız bedeninin toprağa verilmesinin ardından, bugün ise mezarı yapıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından Narin'in mezarı yaptırılırken, bölgeye gelenler ise mezarlığa uğramadan dönmüyor.

Narin'in mezarının yapıldığı sırada, mezar başındaki kalabalık da dikkati çekti.

KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

2 şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.