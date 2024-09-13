Haber Merkezi

Dİyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde vahşice katledildi.

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni dere kenarında bir torba içerisinde bulundu.

Minik Narin'in ölmeden önce kuzeninin düğününde gelinlik giymek istediği için tabutuna duvak bağlanmıştı.

Ayrıca Narin'in mezarına da çok istediği gelinlik serilmişti.

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GELİNLİĞİ KALDIRIP ÇANTA VE OKUL ÖNLÜĞÜ KOYDU

Ancak bu gelinlikten rahatsız olan bir vatandaş, Narin'in mezarına serilen bu gelinlikleri kaldırıp yerine okul çantası ve okul önlüğü koydu.

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Abdullah Paçal
Abdullah Paçal
Editor