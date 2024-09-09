Narin Güran'ın mezarından ilk görüntü Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Güran'ın mezarına çiçekler konuldu.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran, 19 gün boyunca arandı.

Narin'i arama çalışmaları dün, gelen acı haberle sona erdi...

8 yaşındaki minik kızın cansız bedeni, dün derede bir çuvalın içerisinde bulundu ve bugün toprağa verildi.

MEZARINDAN İLK GÖRÜNTÜ

Bugün okula gitmesi gereken küçük Narin, tabutun içerisinde öldürüldüğü köye getirildi ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra mezarının başına çiçekler koyuldu.

Küçük kızın naaşını alan ağabey Baran Güran'ın da mezarın başından ayrılmadığı ve sık sık ağladığı görüldü.

İLK İTİRAF

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf, gözaltına alınan bir zanlıdan geldi.

"AMCASI CESEDİ BANA VERDİ"

Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı, sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm." dedi.