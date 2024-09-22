Narin soruşturmasında son durum: Tutukluların durumu ne? Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran soruşturması sürerken, cezaevindeki 12 tutuklunun ise kimseyle görüştürülmediği öğrenildi.

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Haber Merkezi

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

21 Ağustos'ta bölgeye gelen ve Narin'i arayan ekipler, 19 gün sonra cansız bedenini dere kenarında buldu.

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü ise soruşturma kapsamında araştırılıyor...

Narin Güran soruşturması sürerken, yeni detaylar gündeme gelmeye ve soruşturmanın da kapsamı genişlemeye devam ediyor.

Narin'i kimlerin öldürdüğünü bulmak için harekete geçen ekipler, 12 kişiyi tutukladı.

Tutuklananlar arasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran da yer alıyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Gazeteci Emrullah Dinç, soruşturma kapsamında son durumu paylaştı.

Buna göre, cezaevindeki 12 tutuklunun birbirleriyle görüştürülmediği ve hepsinin özel odalarda tutulduğu öğrenildi.

Ayrıca tutukluların; delilleri yok etme ve bilgi sızdırma olmaması adına dışarıdan da diğer aile üyeleriyle görüştürülmedikleri belirtildi.

3 KİŞİLİK HEYET DİYARBAKIR'DA

Şüpheli, tutuklu ya da tanıklardan bazılarının; gizli tanık olabileceği ihtimaline karşın İçişleri Bakanlığı, tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır'a gönderdi.

Yine HTS uzmanı 2 polis, soruşturmaya dahil edildi. Şüpheli ve tutukluların telefon sinyallerini nokta atışı hesaplamak için alanında uzman olan 2 polis, cinayet günü kimlerin hangi mevkide olduğunu ve kimlerle görüştüğünü ortaya çıkaracak.

GÜRAN AİLESİ'NİN DOSYASI KABARIK

Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Küme Evleri'nde 8 çocuk ölümünden 6'sının Güran ailesi dışında olduğu tespit edildi.

- F. D. / (18 günlükken ölmüş) Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995



- M. B. / (Erkek, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012



- S. D. / (Kız, 1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986



- Ş. D / (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001



- Ş.K. / (Erkek, 9 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009



- Z. T. / (Erkek, 12 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001

15 çocuk ölümünün Narin Güran soruşturması kapsamında inceleneceği ifade ediliyor.