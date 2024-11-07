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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başlandı.

"NARİN 'CAMİYE GİDECEĞİM' DEDİ DAHA SONRA GÖRMEDİM"

Mahkemede ifade veren ağabey Enes Güran ifadesinde, "Malatya'dan ayın 20'sinde geldim. Ertesi sabah 07.30'da uyandım. Annemi, Muhammet'i, Eren'i gördüm. Babam Arif Güran aşağı indi. Muzaffer Güran bize eşlik etti.

Daha sonra babam ve Muzaffer, Batman'a gitti. Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik. Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin anneme, 'Saat 13.00 oldu, camiye gideceğim' dedi. Daha sonra Narin'i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16.00 sıralarında annemi ve Hediye'yi gördüm. Sonra dışarı çıktım." dedi.

"ESRAR MI İÇİYORDUN SİGARA MI?"

Hakim: "Telefonun yanında mıydı?"

Enes: "Evet. Sonra Tahir Kaya yanıma geldi, sohbet ettik. Bakkala gittik, cebimde 200 lira vardı. Sonradan Muhammet Kaya ile çeşme tarafına gittik. Daha sonra beni eve bıraktılar. Eve gidince üvey babaannem Süheyla'yı gördüm."

Hakim: "Saat kaçtı?"

Enes: "Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum."

Hakim: "Esrar mı, sigara mı? Diyarbakır'da esrara da düz sigara deniyor."

Enes: "Hayır, sigara içiyorduk."

"ÇELİŞEN BEYANLARIN VAR"

Hakim: "Salim Güran'ı hiç gördün mü?"

Enes: "Hayır, görmedim."

Hakim: "Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var, neden?"

Enes: "Hatırlamadığım şeyler var."

Hakim: "Bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil yani?"

Enes: "Olayın şokundan, sayın hakim."

"SALİM'İN KIZLARIYLA İLİŞKİYE GİRDİN Mİ?"

Hakim: "Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor."

Enes: "Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok."

Hakim: "Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı?"

Enes: "Hayır."

Hakim: "Onlarla bir ilişkiye girdin mi?"

Enes: "Hayır."

"KOLUNU NASIL ISIRDIN GÖSTERİR MİSİN?"

Baro Avukatı: "Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?"

Enes, kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi. Sonrasında da; "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım" dedi.

Hakim: "Sırtındaki izleri nasıl açıklıyorsun?"

Enes: "Arama yaparken çalılar sırtımı çizdi."

"O BENİM ANNEM BU ŞEKİLDE SORMANIZ ÇOK KÖTÜ"

Hakim: "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?"

Enes: "Sayın hakım, o benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü."

Hakim: "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum."