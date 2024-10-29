Narin'in ağabeyinden, yaptığı paylaşımları sildikten sonra ilk açıklama

İHA

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Türkiye'nin gündeminde büyük yankı uyandıran olayda, Kur'an kursuna giden küçük kızın yapılan aramalar sonucu cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında ve çuval içerisinde bulundu.

Üzeri taşlarla kapatılan minik Narin'in toprağa verilmesinin ardından, cinayeti kim ya da kimlerin işlediği de araştırılıyor.

Yaşanan son gelişmede Narin Güran'ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak daha sonrasında o paylaşımları kaldırdı.

3 AYRI PAYLAŞIMI 45 DAKİKA SONRA SİLDİ

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Güran, ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" ifadelerini kullandı.

"SAÇININ TELİNE ZARAR GELSE DÜNYAYI YAKACAK ANNESİNE, ABİLERİNE 'KATİL' DEDİNİZ"

İkinci paylaşımında, hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

Son paylaşımında ise katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine 'katil' dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

PAYLAŞIMLAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına konuştu.

“Narin’i kim öldürdü?” sorusuna yanıt bulamayan ağabey Güran, anne Yüksel ve kardeşi Enes’i savunarak asla bu cinayeti işlemeyeceklerini belirtti.

Yaptığı açıklamalara göre, en büyük şüphe duyduğu kişi ise Nevzat Bahtiyar’dı.

ANNESİNİN 'GİZLİCE KAN ALDIRDIĞI' İDDİALARINI YANITLADI

Baran Güran’a annesinin “gizlice kan aldırdığı” iddiaları da soruldu.

Güran, verdiği yanıtta, Siverek’ten gelen iki kişinin anneden böyle kan alınırsa Narin’i bulabileceklerini söylediğini ve onlarında buna inanıp jandarmayı aradıklarını, hatta kan alındığı anlarda jandarmanın da orada olduğunu iddia etti.

"NARİN'E DUYDUĞU ÜZÜNTÜ NEDENİYLE KENDİSİNE ZARAR VERMESİNDEN KAYNAKLANDI"

Enes’in uyuşturucu kullandığı iddialarını da yalanlayan Baran Güran, hayatı boyuncu sigara bile kullanmadığını zaten yapılan testlerde de bunun ortaya çıktığını öne sürdü.

“Ne alkol ne de uyuşturucu, hiçbiri çıkmadı” diyen ağabey Baran Güran, Enes’in kolundaki ısırığı da, gözündeki morluğu da şu ifadeler ile açıkladı:

Narin’e duyduğu üzüntü nedeniyle kendisine zarar vermesinden kaynaklandı.

BAŞ ŞÜPHELİ

Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran olsa da Baran Güran’ın açıklamasına göre, amca değil, baş şüpheli soruşturma kapsamında tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar.