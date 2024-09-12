Narin'in anne ve babası için tutuklama talebi 8 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran'ın annesi ve babası, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın soruşturması sürüyor.

Narin'i kimin öldürdüğünün ortaya çıkması için soruşturma çok yönlü sürerken, 22 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

8 yaşındaki Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ve babası Arif Güran dahil 9 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine getirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Anne ve babanın suçlamaları reddettiği belirtildi. 13 kişinin sorgusu adliyede üç savcı tarafından devam ediyor.

ŞÜHELİLER BİRBİRİNİ GÖRMEYECEK

4 duruşma salonu ayarlandı. Şüpheliler birbirini görmeyecek şekilde orada ifade verecek. Hepsinin ayrı ayrı ifadesi alınacak.