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Haber Merkezi

21 Ağustos 2024...

Yukarıda yer alan tarihte Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

8 yaşındaki minik Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

19 gün sonra dere kenarında ve üzeri taşlarla kapatılmış bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin, gözyaşları arasında Tavşantepe'de toprağa verildi.

AİLESİNDEN TUTUKLAMALAR OLDU

Narin'in aranma sürecinde ise anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü, kendisinin ise küçük kızın cansız bedenini taşıdığını söyledi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

"İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRME"

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklanan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu ve beraat talep etti.

İlk derece mahkemesinin varsayımlarla mahkumiyet kararı verdiği belirtilen başvuruda, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadelerine dayanılarak hüküm kurulduğu, olayla ilgili basında çıkan gerçek dışı haberlerle kamuoyunun yönlendirildiği ve sanıkların tarafsız bir yargılama süreci geçirmesinin engellendiği ileri sürüldü.