Narin'in babasından mezarda fotoğraf çekimine tepki: Kızımdan nemalanmasınlar Gözaltından serbest bırakılarak ilk kez kızının mezarını ziyaret eden Arif Güran, Narin'in mezarında fotoğraf çekerek nemalanan fenomenlere tepki gösterdi.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde adli süreç devam ediyor.

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesinin önündeki sis perdesinin kaldırılması için devam eden soruşturma kapsamında annesi, ağabeyi ve amcasının da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Gözaltında bulunan baba Arif Güran ise serbest bırakıldı.

Serbest kalan ve kızının cenazesine gözaltında olduğu için katılamayan Güran, ilk kez kızının kabrini ziyaret etti.

"İL İFADEM DE SON İFADEM DE AYNI"

Mezarı ziyaret eden Arif Güran, basına açıklamalarda bulundu.

Güran şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet ortaya çıkartacak. İlk ifadem de son ifadem de aynıdır.

Ben de her şeyi sizden duyuyorum, bana hiçbir şey söylemediler.

FENOMENLERE TEPKİ: KIZIMDAN NEMALANMAYIN

Bazı tanımadığımız insanların kızımın mezarına gelip, kızımın fotoğrafını çekip, fenomenler... Rica ediyorum nemalanmasınlar.

"GÖZALTINDA DEĞİL MİSAFİRDİM"

Gözaltında değildim misafirdim. Allah onlardan razı olsun. Jandarma elinden geleni yapıyor. Şu anda devlet, savcı araştırmalar devam ediyor.

Bunu yapanları Allah kahretsin. Rabbim onların evine de bu ateşi düşürsün. Çekirdek bir aileydik, bizim lüks şatafatlı bir yaşantımız yoktu.

Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Her şeyi devlet ortaya çıkartacak."

"HER AKŞAM CAMİDE YANIMA OTURAN ADAM"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında da konuşan Güran, "O şahıs her akşam camide namazda yanıma oturan insan. İnsanların çirkin gözü maalesef gözükmüyor." dedi.

"TÜRK HALKI KIZIMA SAHİP ÇIKTI"

Güran, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanıyorum adalet yerini bulacak. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır Allah onlardan razı olsun. Adalet katili ortaya çıkartacak."