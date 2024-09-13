Narin'in babasının ifadesi: Eşim ve abim arasında bir ilişki olamaz Narin Güran soruşturmasında serbest bırakılan baba Arif Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Baba ifadesinde, "Eşimle abim arasında bir ilişki olamaz. Suçlu ister kardeşim ister eşim olsun, cezalandırılsın." dedi.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor.

21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetinde adı geçen 22 şüpheliden 9'u, aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat Güran, iki kuzeni ve yengesinin bulunduğu isimler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"ARAMIZDA ALACAK VERECEK MESELESİ VARDI"

Öte yandan serbest bırakılan baba Arif Güran'ın da ifadesi ortaya çıktı.

Baba ifadesinde şöyle dedi:

"Salim ile aramızda hiçbir problem yoktur. Alacak verecek meselemiz vardır. Ancak ben bunları da kendisine verdim. Aramızda alacak verecek meselesi de kalmadı. Tarlalarımızı da kendisi ekip biçtiğinden hesaplarımız da birdir. Böyle bir alacak verecek durumunda kendisi buradan da kesinti yapabilirdi.

"ARACA BEN VEYAHUT ÇOCUKLARIM KESİNLİKLE BİNMEDİK"

"('Salim'e ait aracın ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Sizin arabanızda da arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkmış olabilir?' sorusu üzerine) Biz Salim'in arabasını hiç kullanmıyoruz. Salim’in kullandığı araç zaten Fuat'a aittir. Salim'in kendi aracıyla oğlu kaza yaptığı için Fuat da Van'da olmasından dolayı aracı boşta bulunmaktadır.



Bu nedenle Salim, Fuat'ın aracını kullanmaktadır. Bu araca ben veyahut çocuklarım kesinlikle binmedik. Narin ve kardeşi Eren ben burada olmadığımdan dolayı sadece bir kez Berat Kaya'nın kınasında bindiler. Bunda da arka koltuğa oturduklarını annesi bana söyledi. Bu nedenle çıkan DNA'ya ilişkin bir şey diyemiyorum. Bu hususun araştırılmasını, suçlu kardeşimse cezalandırılmasını istiyorum."

"NEVZAT VE SALİM'İN ARASI ÇOK İYİDİR"

"('Nevzat Bahtiyar ifadesinde, kızınız Narin Güran'ın cansız bedenini kendisine Salim'in verdiğini belirtmiştir. Bu hususta ne biliyorsunuz anlatınız' sorusu üzerine) Nevzat ve Salim'in arası çok iyidir. Arkadaşlardır, dostlardır. Beraber takılırlar. Aralarından su sızmazdı. Restoranlara, yemek yemelere dahi beraber giderler. Ayrıca Nevzat'a haftada 3-4 gün benim hortumumdan su vermekteyim."

"EŞİM VE ABİM ARASINDA BİR ŞEY OLAMAZ"

"('Eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim ile aralarında bir şey olabilir mi?' sorusu üzerine) Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğim için bunu demekteyim.



Ben kızıma bunu yapanın araştırılıp bulunmasını istiyorum. İsterse kardeşim olsun isterse eşim olsun her türlü cezalandırılmasını istiyorum."