Narin'in biyolojik ailesi için DNA testi yaptırıldı 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmada, öz babasının kim olduğuna dair DNA sonuçlarında biyolojik ailesi değişmedi.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra geçtiğimiz pazar günü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor.

Aile bireyleri de dahil gözaltındaki 24 kişinin çapraz sorgusu sürerken Narin'in biyolojik ailesinin kim olduğuyla ilgili kamuoyunda çeşitli iddialar vardı.



Bu iddialardan biri de Narin'in amcasının annesiyle olan çarpık ilişkisinden kaynaklı iddialardı...



Bugün konuyla ilgili yapılan DNA testinin sonuçları açıklandı..

BİYOLOJİK AİLESİ DEĞİŞMEDİ

Narin'in, tutuklu amcası Salim Güran'ın gerçek babası olduğu iddialarına ilişkin DNA testinin sonucunda iddialar asılsız çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.

AMCA CESEDİ ORTADAN KALDIRTMIŞTI

Bilindiği üzere amca Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini 200 bin lira para teklifi karşılığında çuvala koydurup sonra dereye attırmıştı.