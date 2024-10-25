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DHA

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

Narin'in kaybolduktan 19 gün sonra, Eğertutmaz Deresi'nde bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulundu.

Narin'i kim ya da öldürdüğüne dair süren soruşturma ise cansız bedeninin bulunmasından sonra da genişletilerek devam etti.

Bu kapsamda da anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Soruşturmanın sürdüğü olaya dair yeni detaylar gelmeye de devam ediyor. Şimdi ise Narin'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Narin’in öldürülmeden yaklaşık 1 saat önceki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı. Okulun güvenlik kamerasına görüntülerde Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru 14.02.'de yürüdüğü, bir süre sonra yine aynı güvenlik kamerasında 14.04'te koşarak gittiği görülüyor. Öte yandan kameranın saatinin 4 dakika ileriyi gösterdiği tespit edildi.

O görüntülerde Narin Güran'ın, babasının amcası olan H.G.’nin evine gittiği, orada arkadaşlarının Kuran kursuna gittiğini öğrenince koşarak kursa gittiği belirtildi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, tensip zaptı hazırlandı.