Narin Güran cinayeti, Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor...
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma kapsama devam ediyor.
Gözaltına alınan 22 şüpheliden anne ve ağabey dahil 10 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklu amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan A. ile birlikte tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
Adli süreç devam ederken bu kan donduran olay psikolojik ve sosyolojik boyutuyla Türkiye'nin gündeminde.
MEZARI İÇERİK MALZEMESİ YAPTILAR
Konu hakkında tartışmaları cinayetin nedeni ve katilin kim olduğu konusunda tartışmalar devam ederken gündemin en önemli başlığı olan konu istismarcıların da en büyük ilgi kapısı oldu.
talihsiz kızın mezarına giderek poz veren, yaptıkları çekimleri duygusal müziklerle kurgulayıp yaylaşan fenomenler görüntülenme yarışına girdi.
BABANIN AÇIKLAMASINI UMURSAMADILAR
Serbest bırakıldıktan sonra baba Arif Güran'In konuya ilişkin "Bazı tanımadığımız insanların kızımın mezarına gelip, kızımın fotoğrafını çekip, fenomenler... Rica ediyorum nemalanmasınlar." açıklamalarını dikkate almayan ilgi arsızları paylaşımlarına devam ediyor.
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