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Narin'in mezarı fenomenlerin içerik malzemesi oldu

Narin'in mezarı fenomenlerin içerik malzemesi oldu İlgi arsızı fenomenler, Narin Güran'ın mezarını tık için adeta fon olarak kullanırken, mezarda çekim yapan birçok fenomen milyonlarca görüntüleme aldı.