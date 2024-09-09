Narin'in ölümünde sır perdesi aralanıyor: Cenazesi aileye teslim etmedi 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra bir ihbarla dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin aileye teslim edilmediği öğrenildi.

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Haber Merkezi

Türkiye, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için ağlıyor.

Cansız bedeni bulunduktan sonra küçük kızın ölümündeki sır perdesinin aranması için Adli Tıp süreci başladı.

Küçük kızın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi.

8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni, 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi.

Yaklaşık 10 saat süren otopsi sona erdi.

BOYNUNDA BOĞMA İZİ, AYAĞINDA KIRIK VAR

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporun detayları ise belli oldu.

Rapora göre Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Cansız bedeni bulunan Narin'in bedeninde ilk bulgulara göre de kesici bir aletle öldürüldüğü bilgisi yer almadı.

Ayrıca ilk bulgulara göre Narin'in, boğularak öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Vücuttaki kırıkların ise cesedinin üzerine konulan kayalar sebebiyle olduğu iddia ediliyor.

CENAZE AİLEYE TASLİM EDİLMEDİ

Otopsisi tamamlanan talihsiz kızın bedeninin, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak doğduğu ve öldürüldüğü köyde toprağa verilmesi bekleniyordu.

Alınan son bilgiye göre ise cenaze aileye teslim edilmedi.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Diğer yandan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ise 24 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

DERE KENARINDA BULUNMUŞTU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.