Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçek bıraktı 19 gündür aranan ve sonrasında cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in mezarının başına oyun arkadaşları gelerek çiçekler bıraktı. O anlar kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi

Diyarbakır Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haber, tüm ülkeyi yasa boğdu.

19 günlük arayışın sonucunda evine 2 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ön otopsi raporunda bacağında kırık ve boynunda şüpheli bir lezyon olduğu, ayrıca 15 gün kadar suda kaldığı belirlendi.

OYUN ARKADAŞLARI MEZARINA GELDİ

Narin'in cansız bedeni, otopsi işleminin ardından köyünde toprağa verildi.

Minik Narin'in mezarının başına sevdikleri gelerek dualar etti. Onlardan bazıları ise Narin'in oyun arkadaşlarıydı.

Narin'in oyun arkadaşları mezarına gelerek çiçekler bıraktı.