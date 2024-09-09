Haber Merkezi
Diyarbakır Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haber, tüm ülkeyi yasa boğdu.
19 günlük arayışın sonucunda evine 2 kilometre uzaktaki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ön otopsi raporunda bacağında kırık ve boynunda şüpheli bir lezyon olduğu, ayrıca 15 gün kadar suda kaldığı belirlendi.
OYUN ARKADAŞLARI MEZARINA GELDİ
Narin'in cansız bedeni, otopsi işleminin ardından köyünde toprağa verildi.
Minik Narin'in mezarının başına sevdikleri gelerek dualar etti. Onlardan bazıları ise Narin'in oyun arkadaşlarıydı.
Narin'in oyun arkadaşları mezarına gelerek çiçekler bıraktı.
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