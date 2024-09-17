Narin'in yengesi Hediye Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesi Hediye Güran'a savcılık ifadesinde aile içi çarpık ilişki olup olmadığı ve eşi evde olmadığı zamanlar doğum kontrol haplarını temin edip kullanmasının nedeni de soruldu.

Haber Merkezi

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti soruşturmasında önemli bir aşama geride kaldı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna giden ve bir daha geri dönmeyen Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, tüm dikkat cinayetin çözümüne odaklanmıştı.

Talihsiz kızın, Adli Tıp raporuna göre boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi.

Yürütülen soruşturmada kapsamında amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da “kasten öldürmeye iştirak” suçundan savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİSİ VE DOĞUM KONTROL HAPLARI SORULDU

Hakimliğin kararı beklenirken yengenin ifadesi ortaya çıktı.

Yenge Güran'a ailedeki çarpık ilişkiler olup olmadığı, eşiyle arasındaki durum, eşinin kardeşi tutuklu amca Salim Güran ile ilişkisi olup olmadığı ve kullandığı doğum kontrol hapları soruldu.

Hediye Güran, eşinin çocuk istediği, kendisinin ise yaşı nedeniyle çocuk istemediği için eşinden gizi doğum kontrol hapı temin edip kullandığını belirtti.

"NARİN'DEN SONRA TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

Narin kaybolduktan sonra telefonunu değiştirdiğini söyleyen Hediye Güran, savcılıktaki ifadesinde "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. İfademde de belirttiğim gibi Yüksel'in evine iki defa gittim. Ancak her iki defa gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim. Ben Salim'in kullandığı eşime ait olan aracı kesinlikle görmedim." dedi.

Hediye Güran, "Salim ile aranızda bir ilişkin var mı?" sorusuna, "Hayır. Kesinlikle öyle bir şey yoktur." yanıtını verdi.

Bu yanıtın üzerine telefon ve HTS kayıtlarının sıklığı sorulan Hediye Güran, "Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. WhatsApp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım." dedi.

"Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz?" sorusuna ise Güran, "Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum." yanıtını verdi.