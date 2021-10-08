4 ilde başlatılan 'Narko-terör-finans-3' operasyonuna 64 tim 1210 personel katıldı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.

Diyarbakır merkezli 4 ilde 'Narko-terör-finans-3' operasyonu başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 71 şüpheliye yönelik, Diyarbakır, İstanbul, Bursa ve Adana'da operasyon başlatıldığı belirtildi.

"PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNAN SAĞLAYAN..."

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada,"Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelik, uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve jandarma narkotik unsurlarından oluşan 64 tim 1210 personel katılıyor." ifadelerine yer verildi.

Operasyonun sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan 121 şüpheliden 105'inin tutuklandığı aktarıldı.

Narko-terör-finans-3 operasyonu başlatıldı: 105 tutuklu VİDEO

