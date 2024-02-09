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İçeride ve dışarıda yapılan operasyonlar sürüyor...

Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, Narkogüç-49 Operasyonu kapsamında 456 kişi daha paketlendi.

Narkogüç operasyonları kapsamında bir çok ilde operasyon yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bu kapsamda "Narkogüç-48" operasyonunda 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 242 şüpheli gözaltına alındı.

15 ilde düzenlenen "Narkogüç-49" operasyonunda ise 214 kişi gözaltına alındı, 1 ton 110 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine karşı operasyonlar kararlılıkla sürecek

Bakan Yerlikaya'nın açılaması şu şekilde;

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde:



Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-49” Operasyonlarında

1 Ton 110 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.



214 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde “NARKOGÜÇ-49” operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti kapsamında Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu madde taşınacağı istihbaratı alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda;

617 kg toz esrar ele geçirildi.

3 Uyuşturucu Nakil ve Ticareti Yapan Zehir Taciri Yakalandı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

60 kg eroin,

16 kg metamfetamin,

11, 5 kg skunk,

4 kg 650 kg bonzai

Muhtelif miktarda uyuşturucu hap, kök kenevir ve esrar ele geçirildi.

37 Sokak Satıcısı yakalandı.



Ankara (2) İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

17 kg skunk,

33 kg esrar,

Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

17 Sokak Satıcısı yakalandı.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

58 kg metamfetamin ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.



Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1.5 kg metamfetamin,

Muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 Zehir Taciri yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi.

33 Sokak Satıcısı yakalandı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

9 Sokak Satıcısı yakalandı.



Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin, kokain, esrar, bonzai, uyuşturucu hap ve kenevir tohumu ele geçirildi.

23 Sokak Satıcısı yakalandı.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1, 2 kg esrar,

267 gr metamfetamin,

Muhtelif miktarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

25 Sokak Satıcısı yakalandı.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1.5 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.



Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.

46 Sokak Satıcısı yakalandı.



Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

19, 3 kg kubar esrar,

716 gr kenevir tohumu,

Muhtelif miktarda sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.



Niğde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 kg bonzai ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2, 3 kg metamfetamin,

1, 3 kg kubar esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

254 kg esrar ele geçirildi.

8Sokak Satıcısı yakalandı.



Operasyonu gerçekleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.



ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.