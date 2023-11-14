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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün 'Narkogüç' operasyonları ile zehir tacirlerinin tepesine çökülüyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

"26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde.

Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.



Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.





Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Limanlarımızı yakından takip ediyoruz.