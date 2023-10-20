NARKOGÜÇ operasyonu! Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de 5, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise 8 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'de uyuşturucuya yönelik operasyonlar sıklaştırıldı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor.

Hemen her gün 'Narkogüç' operasyonları ile zehir tacirlerinin tepesine çökülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her yeni günde başarılı operasyonları duyuruyor.

Bakan Yerlikaya bu kez duyurusuna şu cümlelerle başladı: "Zehir tacirlerine yönelik NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl’de düzenlenen operasyonlarda 5, Diyarbakır ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi."

"Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız"

Aziz milletimiz müsterih olsun, operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultanbeyli ve Pendik ilçeleriyle; Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün desteğiyle İnegöl’de yapılan operasyonlarda: 1 ton 237 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler