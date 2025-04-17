Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda gözaltı sayısı 577'ye çıktı

AA

Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-ANKARA" operasyonu saat 05.00'te başlayarak, 626 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Sonuç olarak; 626 farklı adrese, eşzamanlı baskınlar düzenledik. 525 şahsı gözaltına aldık" sözlerini kullanarak operasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

'NARKOKAPAN-ANKARA' OPERASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU

Ardından Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında şu ana kadar 577 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkları 6 ay süren operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu belirten Yerlikaya, aynı anda 626 farklı adrese baskın düzenlendiğini söyledi.

GÖZALTI SAYISI 577'YE ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, "Operasyonda şu ana dek 577 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz da hala devam ediyor." dedi.

Uyuşturucu arzıyla mücadelenin birçok farklı cephesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, önceki gün "Orkinos-Bulut Operasyonu"nun detaylarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

Bugün de Ankara'daki sokak satıcılarına yönelik Narkokapan-Ankara Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Çünkü biz, bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz.



Bu kabine dönemimizde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda toplam 65 bin 918 şahıs tutuklandı. Bu operasyonlarda 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24'ü uluslararası, 32'si ulusal olmak üzere toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. Bu narkotik suçlardan, 64'ü kırmızı bülten, 32'si kırmızı difüzyon olmak üzere aranan 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Ayrıca hakkında narkotik suçlardan kırmızı bülten çıkarttığımız 65 şahsın yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı ve narkotik suçlardan yine kabine dönemimizde 208 kırmızı bülten çıkartıldı.

"UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ali Yerlikaya, vatandaşlara ve gençlere seslenerek, sokakları tertemiz hale getirene, uyuşturucudan tamamen koruyana kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden, yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı da mücadele ettiklerine dikkati çeken Yerlikaya, "Bu sabahki operasyonumuz öncesinde bile polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu." dedi.

"BU PROVOKATÖRLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: