Narkokapan Konya operasyonunda gözaltına alınan 424 kişi tutuklandı

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Konya Valiliği, 14 Ekim’de Konya merkezli 12 ilde, internet tabanlı haberleşme platformları veya mahalle ile sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

''TOPLUMUN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN TAVİZ VERİLMEYECEK''

Operasyonun 338 adrese eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucu yakalanan 446 uyuşturucu satıcısından 424'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştır.

Konya Valiliği olarak, ilimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."