Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin beyin kanaması geçirdi CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bir internet sitesinin canlı yayını sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yerel bir internet sitesinin canlı yayınına konuk oldu.

Başkan Engin canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdi.

Canlı yayında beyin kanaması geçirdi

Başkan Engin daha sonra apar topar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisine alındı.

Entübe edildi

İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

Canlı yayındaki o anlar kameraya böyle yansıdı...