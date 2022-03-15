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    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı

    2 NASA astronotu, güneş enerjisini elektrik gücüne çeviren cihazlar için gereken değişiklik kitlerini birleştirmek ve kurmak amacıyla uzay yürüyüşlerini başlattı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 17:02
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    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı

    Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan NASA astronotları Kayla Barron ve Raja Chari, güneş enerjisini ISS’te elektrik gücüne çeviren cihazlar için gerekli olan değişiklik kitlerini birleştirmek ve kurmak için uzay yürüyüşüne başladı.

    Astronotlar bugünkü uzay yürüyüşünde, güneş enerjisi dizilerinin güncellenmesi için gerekli ‘değişiklik kitlerinin’ kurulumunu ve birleştirilmesini yapacak.

    UZAYDA 6.5 SAAT GEÇİRECEKLER

    Kayla Barron ve Raja Chari, uzayda toplamda 6.5 saat kalacak.

    ISS’teki güneş enerjisi dizileri, her gün yürütülen bilim araştırmasının yanı sıra yörüngedeki platformun devam eden operasyonlarına elektrik gücü sağlamak için güneş ışığını soğuruyor.

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı #1

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı #2

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı #3


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