NASA duyurdu: Astronotlar 50 yıl aradan sonra Ay'a inecek

DHA

NASA'dan edinilen bilgilerde, astronotlar, Artemis III misyonu kapsamında 50 yıl aradan sonra Ay'a iniş yaparak Ay yüzeyine adım atacak.

Bu kapsamda, Ay’a iniş yapılacak bölgeler de belirlendi.

Yeni gelişmenin, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendiriliyor.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Öte yandan, Ay'a gönderilecek astronotlar arasında da bir ilk yaşanıyor.

Astronotlar arasında ilk kez siyahi ve kadın astronotlara yer verilecek.

Ayrıca, NASA, iniş yapması planlanan bölgeleri Ay’ın güney kutbuna yakın olarak seçti.

BÖLGELER BELLİ OLDU

Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri belirlendi.

SU GİBİ KAYNAKLAR SAKLANIYOR OLABİLİR

Her bir bölge, Güneş Sistemi'nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor.

Öte yandan, Ay’ın güney kutbu, astronotlar tarafından daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.