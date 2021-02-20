NASA fıstık yeme geleneği nedir? NASA ekibi neden özellikle fıstık yer?

NASA’da 1964 yılından beri bir uygulanan “Fıstık Yeme” geleneği, vatandaşların merak konusu oldu. NASA ekibi neden fıstık yiyor? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor.

NASA aracı Perseverance'ın Mars'a adım atması süresince NASA ekibinin neden fıstık yedikleri herkes tarafından merak edilmişti.

NASA ekibi neden fıstık yiyor, fıstık yeme geleneği nedir? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

NASA aracı Perseverance'ın Mars'a adım atması hakkında konuşan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, ekibin fıstık yemesi konusuyla ilgili detayları canlı yayında açıkladı.

NASA FISTIK YEME GELENEĞİ NEDİR?

NASA tarafından 30 Temmuz 2020'de Mars'ta yaşamın izlerini aramak üzere gönderilen Perseverance uzay aracı, Kızıl Gezegen'e ulaştı.

20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'ta yaşamın izlerini sürecek olan Perseverance, Jezero Krateri'ne indi.

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, yaptığı açıklamada 1960'lı yıllara dayanan bu geleneğin ABD'nin Ay'a gitme serüveninde yolladığı 6 araçtan hiçbirinin Ay'ı tutturamamasından ötürü ekibin stres ve heyecanını azaltmak için fıstık yediğini, böylece yollanan 7. aracın Ay'a başarılı bir şekilde ulaştığını açıkladı.

Bu nedenle NASA ekibi, uğur getirdiğine inanması nedeniyle her kritik proje öncesinde fıstık yemeyi gelenek haline getirdi.