NASA Mars canlı yayını ne zaman, saat kaçta? NASA canlı yayın nasıl izlenir?

NASA Mars canlı yayını ne zaman, saat kaçta? NASA canlı yayın nasıl izlenir?

NASA Mars'ta yaşam aramak için 18 Şubat 2021 günü Mars'a uzay aracı gönderecek. Peki, NASA Mars canlı yayını kaçta? NAS Mars canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar...

Mars'ta yaşamın izlerini sürmek üzere yola çıkan Perseverance aracı, 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'a iniş gerçekleştirecek. NASA o anları canlı yayın yaparak paylaşacak.

Mars'ta yaşamın mümkün olup olmadığını sentezleyecek olan araç, kaya ve regolit örneklerini toplayarak Dünya'ya dönecek.

NASA tarafından Jezero olarak adlandırılan kratere inecek olan araç, beraberinde bir de uzay helikopteri götürecek.

Herhangi bir uzay ajansı tarafından Mars'a gönderilen görevlerin yalnızca yüzde 40'ı başarılı oldu. Perseverance, Mars'a iniş girişiminde bulunan beşinci NASA uzay aracı olacak.

Peki NASA Mars canlı yayını saat kaçta ve nasıl izlenir? İşte detaylar..

NASA MARS CANLI YAYIN SAAT KAÇTA VE NASIL İZLENİR?

NASA Mars canlı yayını Youtube üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

18 Şubat 2021 TSİ 22.15'te başlayacak olan iniş Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily Motion, Theta.TV, ve NASA App üzerinden de görüntülenebilecek.