NASA, Türkiye'nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı

NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Paylaşımda yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğu belirtildi.

Türkiye uzun süredir yağmura hasret kaldı.

Son birkaç gündür devam eden kar ve yağmur yağışı, barajlardaki doluluk oranını bir nebze artırsa da seviyeler hala kritik düzeyde.

Hal böyle olunca kuraklık tehlikesi her zamankinden daha çok hissedilir oldu.

Bu kapsamda kurumsal ve bireysel düzeyde birçok yönetici ve bilim insanı kuraklığa karşı uyarılarda bulunuyor.



Barajların yanında, yer altı su kaynaklarındaki seviye de ortalamanın altında kaldı.

TÜRKİYE'NİN YER ALTI SU HARİTASI

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) de yeni bir Türkiye paylaşımı geldi.

NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı.

Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplayıp haritaladı.

SU SEVİYESİ ORTALAMANIN ALTINDA

Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

Başka bir deyişle söz konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.

"ORTALAMANIN ALTINDA YAĞIŞLAR..."

NASA'dan yapılan paylaşımda, "Ortalamanın altında yağışlar, Türkiye'nin içme suyu kaynaklarını ve yeraltı su miktarını etkiledi. NASA'nın GRACE-FO uydusunun ölçümleri, ülkenin sığ yeraltı suyu rezervlerini ve toprak nemini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.