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    NASA, Türkiye'nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı

    NASA, Türkiye'nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı

    NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Paylaşımda yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 09:32
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    Türkiye uzun süredir yağmura hasret kaldı.

    Son birkaç gündür devam eden kar ve yağmur yağışı, barajlardaki doluluk oranını bir nebze artırsa da seviyeler hala kritik düzeyde.

    Hal böyle olunca kuraklık tehlikesi her zamankinden daha çok hissedilir oldu.

    Bu kapsamda kurumsal ve bireysel düzeyde birçok yönetici ve bilim insanı kuraklığa karşı uyarılarda bulunuyor.

    Barajların yanında, yer altı su kaynaklarındaki seviye de ortalamanın altında kaldı.

    NASA, Türkiye nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı #1

    TÜRKİYE'NİN YER ALTI SU HARİTASI

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) de yeni bir Türkiye paylaşımı geldi.

    NASA, Türkiye'nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı.

    Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplayıp haritaladı.

    NASA, Türkiye nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı #2

    SU SEVİYESİ ORTALAMANIN ALTINDA

    Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

    Başka bir deyişle söz konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.

    NASA, Türkiye nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı #3

    "ORTALAMANIN ALTINDA YAĞIŞLAR..."

    NASA'dan yapılan paylaşımda, "Ortalamanın altında yağışlar, Türkiye'nin içme suyu kaynaklarını ve yeraltı su miktarını etkiledi. NASA'nın GRACE-FO uydusunun ölçümleri, ülkenin sığ yeraltı suyu rezervlerini ve toprak nemini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

    NASA, Türkiye nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı #4

    NASA, Türkiye nin yer altı suyu rezervlerini haritaladı #5

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