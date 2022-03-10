NASA, Ukrayna'nın karanlığa gömüldüğü anları fotoğrafladı

Çıkan savaşın ardından milyonlarca kişinin terk etmek zorunda kaldığı Ukrayna'nın günler içinde karanlığa gömüldüğü anlar, NASA tarafından fotoğraflandı.

Rusya'nın düzenlediği askeri harekatla birlikte Ukrayna 15 gündür direniş gösteriyor.

Kentlerin bombalandığı Ukrayna'da yıkım, günden güne artıyor.



Ülkeden servis edilen fotoğraflar, savaşın boyutunu gözler önüne seriyor.

15 günlük süre içerisinde Ukrayna'daki savaşın boyutunu NASA da uydu fotoğraflarıyla paylaştı.

NASA, KARANLIK GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Henüz iki hafta öncesine kadar ışıklarla aydınlanan Ukrayna'nın karanlığa gömüldüğünü gösteren fotoğraflar, bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor:

3 Şubat ile 9 Mart'tan birer kare yayınlayan NASA, bir aylık sürede ülkede meydana gelen yıkımı gösterdi.

BİR AYDA GÖKYÜZÜ DEĞİŞTİ

Özellikle büyük şehirlerdeki elektrik tüketimi gözle görülür ölçüde azalırken bu durum uzaydan bakıldığında da dikkat çekici şekilde belirginleşti.

3 Şubat'ta uzaydan bakıldığında Ukrayna'da her şey yolunda görünürken, Mariupol gibi topyekûn kuşatma altındaki birkaç şehirde elektriğin tamamen kesilmiş olması karanlığı artırıyor.

1 GÜN İLE FARK BELLİ OLUYOR

3 Şubat ve 9 Mart arasındaki fark yeteri kadar çarpıcıyken 9 Mart ve 10 Mart arasındaki bir günlük fark bile göreni şaşkına çevirecek kadar fazla.

Günlerdir Rus ateşi altında kalan Mariupol ve Kiev yakınındaki İrpin kenti, yıkılan yapıların haricinde hem elektriksiz hem de ısıtmasız kalmış durumda.