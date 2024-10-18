NASA uyardı! Haftalarca süren internet kesintileri yaşanabilir

Haber Merkezi

NASA’nın Uzay Hava Programı Direktörü Jamie Favors, güneş maksimumu sırasında güneş lekelerinin ve güneş aktivitelerinin sayısının arttığını söyledi.

Bu artış Güneş'i incelemek için bir fırsat olsa da Dünya üzerinde etkisi de olacak. İnsanlar üzerinde direkt bir etkiden söz etmeyen uzmanlar internet kesintileri konusunda acil uyarıda bulundu.

İNTERNET KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR

NASA, güneş maksimumunun 12 ay daha sürebileceğini dile getirdi. Bu dönemin dünya üzerine direkt bir etkisi bulunmasa da kullandığım bazı sistemlere etkisi oluyor. Bunlardan bizi en çok ilgilendiren ise gündelik yaşamımızın vazgeçilmezi olan internet.

Güneş maksimumunda en şiddetli uzay hava olayları görülebiliyor. Bunlardan biri de Güneş fırtınaları. Güneş fırtınalarının insan üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor.

Güneş fırtınaları güçlü manyetik alan değişimlerine neden olarak uydulara zarar verebiliyor. NASA bu dönemde enerji şebekelerinin de etkilenebileceği konusunda uyarıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Hindistan IISER Kalküta Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden Dr. Dibyendu Nandi de güneş lekelerinin yüksek olduğu dönemlerde, güneş fırtınalarının güçlü manyetik alan değişimlerine neden olarak enerji şebekelerini devre dışı bırakabileceğini söyledi. Ayrıca, alçak dünya yörüngesindeki uyduların da zarar görebileceği konusunda uyardı.

ZİRVEYE ULAŞACAĞI TARİH HAKKINDA BİLGİ BULUNMUYOR

Uzmanlar, güneşin bu aktif döneminde tam olarak ne zaman zirveye ulaşacağını belirleyemiyor. NOAA’dan Uzay Hava Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat, bu zirve anının aylar veya yıllar sonra belirleneceğini ifade etti.

Dünya’ya ışık ve ısı sağlamanın yanı sıra, güneşin hareket eden büyük bir manyetik alan ürettiğini biliyoruz. Bu manyetik alan, yaklaşık 11 yılda bir tamamen tersine döner ve güneş lekelerinin sayısının en düşük olduğu dönemde yeni bir döngü başlar.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK GÜNEŞ FIRTINASI

Tarihteki en büyük güneş fırtınası 1859 yılında gerçekleşen Carrington Olayı’ydı. Bu olay, o dönemdeki iletişim sistemlerini felç etti. Eğer bugün benzer bir olay yaşanırsa, modern iletişim sistemleri üzerinde yıkıcı etkiler bırakabilir. 1989’da Quebec bölgesinde yaşanan bir güneş fırtınası da elektrik şebekesini çökertmiş ve bölge genelinde dokuz saatlik bir kesintiye yol açmıştı.

Bilim insanları, güneş maksimumunun zirve yaptığı dönemi tam olarak belirlemenin zor olduğunu, çünkü bu zirvenin ancak güneş aktivitesi azalmaya başladığında tespit edilebildiğini belirtiyor. Ancak, son iki yılda gözlemlenen yüksek güneş lekesi sayıları, bu dönemin aktif fazda olduğunu kanıtlıyor.