NASA verileriyle ışık haritası: Hatay’ın depremden önceki ve sonraki hali NASA, "Yüzyılın felaketi" olan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a ilişkin bir görüntü yayınladı. Depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıklarını karşılaştıran NASA'nın görüntülerinde, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.

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Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin izleri siliniyor...

Depremlerden en büyük hasarı Hatay gördü. Antakya ilçesinde binlerce konut depremde hasar gördü.

Kentte hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken yıkılan binaların yerlerini araziler aldı.

Depremin öncesi ve sonrası

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hatay'ın depremden önce ve depremden sonraki gece ışıklarını paylaştı.

Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu bir kere daha ortaya koydu.

Ayrıca depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıkları karşılaştırılarak, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.

"Antakya özellikle ağır darbe aldı"

NASA'dan paylaşılan görüntülerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen depremler önemli can kayıplarına ve altyapı hasarlarına neden oldu. Türkiye'nin Hatay ilinin Antakya ilçesi özellikle ağır darbe aldı. Uydulardan elde edilen veriler, depremlerden sonra bölgenin büyük bir kısmının elektrik enerjisini kaybettiğini gösteriyor.

Bu haritalar, Antakya şehir merkezi ve çevresindeki yerleşimlerin depremden önce ve sonra yaydığı ışık miktarını gösteriyor.

Soldaki harita bölgeyi 4 Şubat 2023 tarihinde; sağdaki harita ise aynı bölgeyi 8 Şubat tarihinde gösteriyor.

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin üzerinden 11 ay geçti.

Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Milyonlar tek yürek oldu.

6 Şubat saat 04.17...

7.7'lik sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkaz altında kaldı...

Onlarla birlikte kurulan hayaller, binbir özenle kurulan yuvalar yerle bir oldu...