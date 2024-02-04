NASA'dan ayrılan Umut Yıldız, Alper Gezeravcı'nın dünyaya nasıl döneceğini açıkladı Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya nasıl döneceğini canlı yayında anlattı. Yıldız, "Dünyanın çevresinde dolanarak yörüngesini küçültecek ve bu yaklaşık 12 saat sürecek" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, uzaya ayak bastı...

Gurur dolu serüvende başarılı isimler tarihe adını yazdırdı.

İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı, 7'den 70'e herkesin dilinde.

Dünyaya dönüş 2. kez ertelendi

Önemli çalışmalar yapan ve bu süreçte Türkiye ile sık sık bağlantı kurarak deneyimlerini aktaran Gezeravcı'nın dönüşü bekleniyor.

Bu kapsamda bir gelişme yaşandı ve Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılışı olumsuz hava koşulları nedeniyle 2. kez ertelendi.

Astrofizikçi Umut Yıldız anlattı

Bir diğer merkez edilen konu ise ünlü astronotun dünyaya dönüşünün nasıl olacağı...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki Türk Astrofizikçi Umut Yıldız da bu konuda bir açıklamada bulundu.

Bilindiği üzere uzun zamandır NASA'da çalışmalarını sürdüren Yıldız, deneyimlerini aktarmak için ülkesine dönmeye karar verdi.

"Yaklaşık 12 saat sürecek"

Habertürk canlı yayınında Oylum Talu'nun konuğu olan Yıldız, Alper Gezeravcı'nın dönüşünü şu ifadelerle anlattı:

"Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın çevresinde 90 dakikada bir dolanıyor. Bu kadar hız yapan bir araçtan fırlatıldığınızda ayrılmak zorundasınız. Dünyaya aşağı yörüngeye doğru inmeye çalışıyorsunuz. Dünyadaki dikey bir şekilde düşünmemek lazım. Direkt aşağı inecek şeklinde bir şey yok. Yine dünyanın çevresinde dolanarak yörüngesini küçülterek daha da yavaşlayacak ve bu yaklaşık 12 saat sürecek. Tam istenilen noktaya iniş yapacak. Buradan da Amerika’nın deniz kuvvetlerine ait gemilerle beraber oradan alınıyor."