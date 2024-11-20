Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Haber Merkezi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor.

YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇU

Savcılıktan yapılan açıklamada Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

ADLİYEYE GELDİ

Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Furkan Can
Editor