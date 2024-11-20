Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor.
YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇU
Savcılıktan yapılan açıklamada Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
ADLİYEYE GELDİ
Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.
TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ
İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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