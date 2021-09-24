ABD, 811 milyar dolar ile NATO’ya en fazla katkıyı sağlayan ülke olurken, listede Türkiye 10’uncu sırada yer aldı. 29 üye ülkenin yaptığı katkı, ABD’nin yarısı kadar bile olmadı.

Her bir NATO üyesi ülkenin, kendi ulusal savunması için ne kadar harcadığı ortaya çıktı.

NATO verilerine göre ABD, 811 milyar dolarlık harcamasıyla geride kalan 29 üye ülkenin toplam harcamasının iki katından fazla harcamayı tek başına gerçekleştirdi ve en fazla katkı yapan ülke oldu.

TÜRKİYE, 10’UNCU SIRADA

Amerika’yı İngiltere ve Almanya takip etti.

Fransa’nın 4’üncü sırada yer aldığı listeye Türkiye, 10’uncu sıradan giriş yaptı.

ABD’NİN YARISINA BİLE DENK GELMEDİ

Ancak tüm üye ülkelerin katkısı, ABD’nin yarısı kadar bile olmadı.

Bu da “NATO demek ABD demek” söylemini, adeta kanıtlar nitelikte oldu.

NATO’nun 1,2 trilyon dolarlık savunma bütçesinin 811 milyar dolarını karşılayan ABD’nin, diğer tüm ülkelerden 448 milyar dolar kadar önde olduğu böylelikle listeye de yansıdı.

YÜZDE 2’Sİ SAVUNMAYA GİTMEK ZORUNDA

NATO'nun resmi kurallarına göre Avrupalı üye devletler, gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcamak zorunda.

Savunma harcamalarının yanı sıra, kıtalararası siyasi bir ittifakı yürütmek yıllık yaklaşık 3 milyar dolara mal oluyor.

Buna göre üye ülkeler; sivil personel ücretleri ve NATO karargahını yönetmenin genel giderleri, stratejik komutlar, ortak operasyonlar, erken uyarı ve radar sistemleri, eğitim, savunma iletişim sistemleri, limanlar, havaalanları ve yakıt kaynaklarına para ödüyor.

EN FAZLA KATKI YAPAN ÜLKELER

Öte yandan NATO bütçesine en fazla katkı yapan ülkeler şu şekilde sıralandı:

1- ABD (811 milyar dolar)

2- İngiltere (72 milyar dolar)

3- Almanya (64 milyar dolar)

4- Fransa (58 milyar dolar)

5- İtalya (29 milyar dolar)

6- Kanada (26 milyar dolar)

7- İspanya (14 milyar dolar)

8- Hollanda (14 milyar dolar)

9- Polonya (13 milyar dolar)

10- Türkiye (13 milyar dolar)