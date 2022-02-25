NATO: Cesur Ukrayna halkının yanındayız

Ukrayna zirvesi sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından AB, NATO ve birçok ülkeden peş peşe sert tepkiler geldi.

Rusya Ukrayna Savaşı'nın ikinci gününde Rus birlikleri, Kiev'e doğru ilerliyor.

NATO Liderler Zirvesi ise Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle bir araya geldi.

"RUSYA'YA EN SERT YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"

Toplantı sonrası açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Stoltenberg, "Moskova bu olayın tek mesulüdür. Bilinçli soğukkanlı ve uzun zamandır sürdürüyorlar. Rusya'ya derhal askeri eylemlerini durdurma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN KARARI, RUSYA'NIN UZUN YILLAR AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİ KORKUNÇ BİR HATADIR"

NATO Zirvesi'nin ardından yayınlanan bildiride ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız. Rusya'nın eylemleri ışığında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için gerekli sonuçları çıkaracağız.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı, Rusya'nın uzun yıllar ekonomik ve siyasi bakımdan ağır bedel ödeyeceği korkunç bir hatadır."