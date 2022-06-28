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NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi

NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi

İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin de olduğu mini zirvede yer alan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu kez 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadesini kullandı.