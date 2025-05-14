NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan, inanılmaz bir lider

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisi yürütüyor.

Yürüttüğü barış diplomasisi ile dünyaya adeta ders veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşını da çözmek üzere...

Rusya ve Ukrayna'ya ilişkin en önemli gündem, yarın İstanbul'da yapılacak olan toplantı.

Bu toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılması bekleniyor.

Trump, dakikalar önce yaptığı açıklamada da bunun sinyalini verdi.

Peş peşe gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Bu sefer açıklama NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" diyen Rutte şöyle konuştu:

Rutte'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR"

(İstanbul Barış Müzakereleri) Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor.



"Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı.



(Türkiye'ye Eurofighter satışı) Bir müttefikten diğerine silah satışında müttefikleri kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum.

PKK'NIN FESİH KARARI

Rutte, PKK'nım kendisini fesih ve silah bırakma kararını da değerlendirdi.

Yaptığı açıklamada, "(PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı) Bu çok ama çok önemli bir gelişme. Türkiye, NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri" dedi.