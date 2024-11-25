NATO Genel Sekreteri Rutte: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve başlamasının ardından ilk resmi Ankara ziyaretini bugün gerçekleştiriyor.

Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

"TÜRKİYE, İTTİFAKIMIZA PAHA BİÇİLEMEZ KATKILARDA BULUNUYOR"

Görüşmeler öncesinde açıklamalarda bulunan Rutte, "Ortak güvenliğimize yönelik zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

NATO lideri açıklamasında ayrıca, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, ittifakımıza paha biçilemez katkılarda bulunarak Güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLARLA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek.

TUSAŞ'I ZİYARET EDECEK

Rutte'nin aynı zamanda, Türkiye'deki savunma endüstrisinin temsilcileri ile temaslarda bulunacağı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret edeceği öğrenildi.

Rutte ayrıca, Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk de bırakacak.