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AA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da önemli temaslarda bulundu...

Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, beraberindeki heyetle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da katıldı.

"İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Haluk Görgün, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Rutte'nin Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Sayın Sekreter TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında, Sayın Genel Sekreter'in başkanlığındaki NATO heyetiyle savunma sanayimize dair önemli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik.

"YERLİ VE MİLLİ PLATFORMALARIMIZI YERİNDE İNCELEDİK"

Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayisi alanında sürdürülebilir işbirliğinin gerekliliğini vurguladıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, devamında şu sözleri sarf etti:

