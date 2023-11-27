NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ateşkesi uzatın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatının uzatılması çağrısında bulundu.

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de binlerce masumu öldürdü ve öldürmeye devam ediyor...

Kadın, genç, yaşlı ve çocuk demeden binlerce masumı öldüren İsrail; Katar, Mısır ve ABD öncülüğünde ateşkes anlaşması için masaya oturdu.

4 günlük verilen insani arada esir takası sürerken İsrail, bu aranın bitmesinin ardından yeniden saldırmaya hazırlanıyor.

İsrail cephesinden gelen bu açıklamaların ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, insani ara mutabakatının uzatılması için çağrı yaptı.

"Gazze'deki geçici ateşkes uzatılsın"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamalarında, 'Gazze'de insani, aranın uzatılması için çağrı yapıyorum.' dedi.

4 günlük verilen ara bugün sona ermek üzere. Ancak Katar ve Mısır, ateşkesin uzatılması için devreye girmiş durumda.

İlk teklif Katar'dan geldi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası ve geçici ateşkesin sağlanmasında arabulucu olan Katar, ateşkesin uzatılması için İsrail'e heyet gönderdi.

Ateşkesin uzatılmasına "olası" bakılıyor

Ateşkesin uzatılması olası olarak değerlendiriliyor ve bu kapsamda başta yaşlılar olmak üzere daha fazla İsrailli rehine ile Filistinli mahkumun serbest kalması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)