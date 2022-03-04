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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu Putin'in savaşıdır
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu Putin'in savaşıdır
Ukrayna ile Rusya arasında geçen savaşın daha kötü bir boyuta ulaşacağını fakat bunun bedelinin ödetileceğini söyleyen Stoltenberg, "Bu Putin'in savaşıdır." ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 15:59
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Savaşın daha kötü bir boyuta ulaşacağını dile getiren Stoltenberg, bunun bedelinin de ödetileceğini belirtti.
Putin'in yanlış hesaplamalar yaptıklarını söyleyen Stoltenberg, hiç olmadığı kadar güçlü olduklarının altını çizerek, "Bu Putin'in savaşıdır." dedi.