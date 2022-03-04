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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu Putin'in savaşıdır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu Putin'in savaşıdır

Ukrayna ile Rusya arasında geçen savaşın daha kötü bir boyuta ulaşacağını fakat bunun bedelinin ödetileceğini söyleyen Stoltenberg, "Bu Putin'in savaşıdır." ifadelerini kullandı.