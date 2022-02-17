NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın yanındayız

Rusya'nın saldırı için bir girişim beklediğini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabilmek için bahane aradığını söyleyen Stoltenberg, bugüne kadar görülmemiş bir askeri sevkiyat olduğunu dile getirdi.

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

Rusya'ya geri çekilme çağrılarını yinelediklerini söyleyen Stoltenberg, "Şimdiye kadar sahadaki olaylar, olgular ortada. Ticari uydular yoluyla ne olup bittiğini görebiliriz. Rusya'nın birlikleri görüyoruz ancak niyeti konusu belirsiz.

Daha önce de Ukrayna'ya saldırmış oldukları için kaygımız ciddi düzeyde. Eğer güç kullanacak olursa bu Rusya için büyük bir tehdit olacaktır, biz Ukrayna'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DAN CEVAP BEKLİYORUZ"

Stoltenberg'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Biz Rusya'dan yazılı bir cevap bekliyoruz, bir taslak elimize geçti. Rusya'nın NATO ile imzalamak istedik güvenlik maddelerini içeren bir taslak. Misiller, füzeler, silahların konuları gibi maddeler yer alıyor. Hem NATO müttefiki, hem Rusya için önemli kararlar alınabilir. Önerilerimizi ilettik, Daha önce yaptığımız gibi müzakere masasına oturursak iyi kararlar alabiliriz. Şimdi Rusya'dan cevap bekliyoruz henüz cevap gelmiş durumda değil. Gerginliğin en üst düzeyde olduğu dönemde görüşmemiz önemli. Herkes kaygılarını dile getirir ve sonuç alınabilir.

"SİYASİ ÇÖZÜM BULMAK İÇİN GEÇ DEĞİL"

Bunun normal bir askeri tatbikat olmadığını düşünüyoruz, askeri bir işgale geçebilirler. Bu sebepler ötürü Rusya'ya çağrılarımızı yineliyoruz. Hiçbir zaman gerginliği azaltmak ve siyasi çözüm bulmak için geç değil.

Müttefiklerimizin korunması ve savunması için elimizden geleni yapacağız. NATO olarak diplomasiye, diyaloğa inanıyoruz. İyi niyetle Rusya'yı görüşmeye çağırıyoruz."