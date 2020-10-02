NATO Genel Sekreteri, Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'a ziyarette bulunacak.

NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de"Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullanmıştı.

STOLTENBERG TÜRKİYE'YE GELİYOR

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek.

Pazartesi Ankara'da, salı Atina'da olacak olan Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.

Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.