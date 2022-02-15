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    NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'da yeni bir saldırı hala mümkün

    Stoltenberg: Bölgede tansiyonun düştüğüne dair bir işaret görmüyoruz. Rusya'nın ukrayna sınırındaki askeri varlığı azalmadı. Son gelişmeleri temkinli şekilde takip ediyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 15:17
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    NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'da yeni bir saldırı hala mümkün

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Bölgede tansiyonun düştüğüne dair bir işaret görmüyoruz. Rusya'nın ukrayna sınırındaki askeri varlığı azalmadı. Son gelişmeleri temkinli şekilde takip ediyoruz.

    Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala şansı var." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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