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- NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'da yeni bir saldırı hala mümkün
NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'da yeni bir saldırı hala mümkün
Stoltenberg: Bölgede tansiyonun düştüğüne dair bir işaret görmüyoruz. Rusya'nın ukrayna sınırındaki askeri varlığı azalmadı. Son gelişmeleri temkinli şekilde takip ediyoruz.
- Haber Merkezi
- 15.02.2022 - 15:13
- Güncelleme : 15.02.2022 - 15:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Bölgede tansiyonun düştüğüne dair bir işaret görmüyoruz. Rusya'nın ukrayna sınırındaki askeri varlığı azalmadı. Son gelişmeleri temkinli şekilde takip ediyoruz.
Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala şansı var." ifadelerini kullandı.