NATO Genel Sekreteri: Zelensky, Trump ile ilişkileri düzeltmeli

DHA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Gerçekleşen toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin havada uçuştuğu gergin bir atmosfere sahne olurken gündemdeki yerini koruyor.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiliz basınına konuştu.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü bildirdi.

"ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ DÜZELTMELİLER"

ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü belirten Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını ancak Zelensky'e, 'Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini' ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, Trump ile Zelensky arasında yaşanan tartışmanın talihsiz olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

"BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

Rutte, “Zelensky'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli” dedi.

Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte şu ifadeleri kullandı: