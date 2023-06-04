NATO gücü olarak görevlendirilen komando taburu Kosova'ya hareket etti Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun bölgeye intikale başladığını duyurdu.

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Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi.

Bölgede protestoların sürmesi ve şiddet olaylarının yaşanması üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki personel sayısını artırdı.

Bu kapsamda NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı Türkiye'den destek istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunu görevlendirdi.

Komando taburu intikale başladı

Milli Savunma Bakanlığı, hazırlığını tamamlayan taburun bölgeye intikale başladığını açıkladı.

İntikalden görüntü de paylaşan Bakanlık şu ifadelere yer verdi: