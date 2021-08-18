NATO: Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

NATO'nun bir güvenlik yetkilisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından havaalanlarına akın eden Afganların kaçışı sürüyor.

Büyük izdihamın yaşandığı yerde bugüne kadar uçakların iniş takımlarına tutunarak çıkan 3 kişi can verirken, birçok kişinin de yaralandığı ifade edildi.

17 KİŞİ YARALANDI

Yaralılara ilişkin açıklama ise NATO'dan geldi.

NATO'nun bir güvenlik yetkilisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzad Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.