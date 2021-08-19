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    NATO: Kabil Havalimanı'nda 12 kişi hayatını kaybetti

    NATO yetkilileri, Taliban'ın pazar günü şehri ele geçirmesinden bu yana, Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • REUTERS
    • 19.08.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 09:53
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    NATO: Kabil Havalimanı'nda 12 kişi hayatını kaybetti

    Afganistan’ın başkenti Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından havalimanlarına koşanlar izdiham yaratmış, ortaya dünyanın konuştuğu anlar çıkmıştı.

    Kalkan uçakların iniş takımlarına asılarak ülkeden kaçmak isteyenler ile merdivenlerde birbirini ezenler anbean görüntülere yansımış, uçağa asılı bir şekilde uçuşa geçen 3 kişi ise feci şekilde can vermişti.

    Tüm bu yaşananların bilançosu açıklandı.

    12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Taliban ve NATO yetkilileri, Taliban'ın pazar günü şehri ele geçirmesinden bu yana, Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

    NATO: Kabil Havalimanı nda 12 kişi hayatını kaybetti #1

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