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NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi
Son yılların en önemli NATO görüşmelerinden biri olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı verdi.
- 29.06.2022 - 11:58
- Güncelleme : 29.06.2022 - 13:17
NATO Liderler Zirvesi başladı...
Ukrayna-Rusya savaşı, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üye olma süreci ve daha birçok konunun gündeme geleceği zirve, son yılların en önemli zirvesi olarak görülüyor.
Bu kapsamda Madrid'e gelen liderler temaslarına başlarken zirvenin resmi karşılama töreni bugün yapıldı.
Düzenlenen törende IFEMA Kongre Merkezi'nde İspanya Başbakanı Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tek tek liderlerle fotoğraf verdi.
Aile fotoğrafı çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki liderle objektiflere poz verdi.
Kabul töreninden sonra liderler hep birlikte podyuma çıkarak aile fotoğrafı çektirdi.
Fotoğraf çekimleri sonrasında liderler oturum salonuna geçti.
Oturumu Stoltenberg açtı.
NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi VİDEO