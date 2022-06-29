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NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi

Son yılların en önemli NATO görüşmelerinden biri olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı verdi.